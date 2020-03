Pour 100 grammes de cookies offerts, Célestine en offrira 50 !

Les initiatives de soutien et de solidarité, notamment vis à vis du personnel soignant, se multiplient. C'est notamment le cas à Malonne, avec la "fée sucrée" Célestine Chepson, qui propose au quotidien une gamme de biscuits et gâteaux, composés d'ingrédients sains, naturels, de qualité et prioritairement issus des chaines courtes.

"La Belgique se prépare à vivre cette période inédite où, en restant chez nous, nous veillons à ce que demain soit plus doux, plus serein. La semaine prochaine, Célestine Chepson propose de préparer des centaines de cookies, qu'ensemble, nous offririons au personnel soignant. Si vous souhaitez participer à cette action, nous vous proposons de verser 3.5€ sur le compte BE35 0342 5722 2137 avec la communication "un peu de douceur".Vous offrirez ainsi 100gr de cookies à ceux qui participent à sauver nos Vies. Et parce que l'idée est d'être ensemble dans cette action, Célestine redoublera d'action et offrira 50gr de cookies supplémentaire pour chaque geste de votre part..."

https://www.facebook.com/celestinechepson/