Les héritages peuvent parfois détruire une famille. La preuve ce jeudi matin au tribunal correctionnel de Dinant. Un homme d’une trentaine d’années est poursuivi pour des coups portés à sa sœur, en mars 2020 dans la région de Philippeville. Ceux-ci lui auraient occasionné une incapacité de travail de plus de quatre mois. "Depuis le décès de mon père, il y a des problèmes d’héritage entre elle, ma mère et moi. La soirée avait été arrosée pour moi. Sur le retour, je me suis arrêté chez ma sœur", a indiqué le prévenu. L’homme était véhiculé par sa compagne qui a accepté de le déposer. Il était 5h30 du matin.

La situation s’est très vite envenimé. "Mon client dit avoir reçu une gifle et en a mis une en retour. Madame a fermé la porte. Lui, a foncé dedans. Le panneau central est tombé sur elle", plaide la défense. La sœur aurait eu des mots difficiles à entendre pour le prévenu. Elle aurait sous-entendu qu’il était content que son père soit mort pour toucher de l’argent. "J’ai vu rouge."

La défense a par ailleurs contesté l’incapacité de plus de quatre mois. "Madame souffrait de lombalgies, de cervicalgies et de gonalgies et était en mi-temps médical. Elle exagère son état séquellaire." Elle demande au tribunal qu’une expertise soit réalisée. Jugement le 9 décembre.