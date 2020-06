Le parquet réclame une peine de prison de 8 mois, l’avocat du prévenu demande son acquittement au bénéfice du doute.

Henri (prénom d’emprunt), est accusé de rébellion et des coups et blessures envers un policier. Le 11 mars 2017 à Namur, il se trouve dans son véhicule avec sa compagne. Le ton monte et un policier, qui n’était pas en service et promenait son chien à ce moment-là, est témoin de la scène. Il se présente alors à la portière et demande à Henri de se calmer. C’est ensuite que les versions divergent

Devant le tribunal, le prévenu explique : « Je me suis senti agressé, j’ai cru que je me faisais carjacker, j’ai repoussé cette personne, qui ne m’a jamais dit qu’elle était policier. C’est mon instinct de survie qui a parlé. »

Le policier déclare pour sa part qu’il a bien décliné sa fonction mais qu’il n’a pas eu le temps de sortir sa plaque. Selon le représentant des forces de l’ordre, le prévenu se serait jeté sur lui, avant de l’attirer vers l’habitacle et de lui donner des coups ayant entraîné 8 jours d’incapacité. Le parquet de Namur requiert une peine de 8 mois de prison et 100 euros d’amende à l’encontre du prévenu.

L’avocat d’Henri plaide pour son client l’acquittement au bénéfice du doute.

Jugement le 29 juin.