A 24 ans, Louis (Couvin) a déjà été condamné en 2015 à une peine de travail de 120h et en 2016 et 2017 à quatre mois et un an avec un sursis probatoire pour des coups sur sa mère.

Ce mercredi matin, c’est pour de nouveaux faits de violence, à l’égard de sa compagne enceinte cette fois, qu’il a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant. C’était entre octobre 2018 et février 2019. On parle de coups, de brûlures de cigarette, etc. "Il y avait des tensions dans notre couple et de la jalousie de part et d’autre. On en venait aux mains tous les deux", a expliqué le prévenu à l’audience. Le fait que sa compagne soit en pleine grossesse ne l’a toutefois pas empêché de se montrer violent. Complètement sous son emprise, la victime n’a pas déposé plainte. C’est le propriétaire de l’immeuble dans lequel ils habitent qui l’a fait pour elle. "Ce dernier occupe l’étage du bas et a été interpellé de voir à plusieurs reprises que la dame présentait des tuméfactions au niveau du visage. Lorsqu’il lui demandait comment elle se blessait, elle répondait qu’elle se cognait. Elle a aussi parlé de griffures de chat ou d’accident d’équitation. Mais, régulièrement, il entendait des cris et des bagarres. Une autre voisine qui entendait aussi des cris a un jour assisté à une scène de coups. Monsieur était sur elle et la frappait pendant qu’elle était au sol", explique le parquet de Namur.

Louis a finalement été placé en détention préventive après une nouvelle scène de coups le 21 janvier 2019. Sa compagne était enceinte de six mois. Libéré notamment à la condition de ne plus entrer en contact avec la victime, il l’a à nouveau frappée le 17 février 2019. Une semaine plus tard, elle accouchait prématurément. "Madame est née en 2000. Elle a perdu sa mère en 2010 et son père en 2016. Elle l’a rencontré lorsqu’elle était orpheline. Elle est complètement sous son emprise. Elle lui a par exemple prêté 18.000€ pour qu’il achète des quads et compagnie. Elle a écrit au juge d’instruction afin qu’il soit libéré car elle dit n’avoir que lui…", a conclu le parquet de Namur qui demande deux ans de prison ferme. Jugement le 27 novembre.