Une peine de travail de 50h a été requise ce vendredi matin par le parquet de Namur à l’encontre d’un jeune homme poursuivi pour des coups portés lors du Marché de Noël de Sambreville. Ce soir-là, une bagarre éclate. Un policier, qui n’était pas en service, tente de calmer le jeu. "Sachant que certaines connaissances pouvaient être prises à partie. Finalement, lui-même a été pris à partie par deux individus", précise le parquet de Namur. L’un d’eux l’emmène dans un coin un peu plus reculé pour discuter. Il lui porte des coups de poing et pied, au visage, au torse et aux jambes. Un témoin implique le prévenu qui conteste malgré tout les faits. "Je n’ai pas porté de coups. J’ai même séparé deux protagonistes. Je ne comprends pas ces accusations." La défense estime qu’il existe un doute. Jugement le 3 décembre. S.M