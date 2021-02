LesPetitsDoigts, c’est une entreprise qui conçoit, réalise et commercialise du mobilier et de la décoration en bois massif. Le développement de l’entreprise est intégralement axée autour du développement d’une économie plus durable, ce qui se traduit par de nombreuses action écologiques et sociales concrètes :

des matières premières locales (bois issu des forêts wallonnes)

des emplois locaux (choix de fournisseurs de la région)

des processus éco-friendly (peintures écologiques)

un programme de reboisement, pour avoir une empreinte carbone positive

des partenariats avec des entreprises de travail adaptées.

Le développement durable s’inscrit également dans la réflexion à propos de la logistique de livraison. La mise au point de cette solution d’upcycling d’emballage en carton permet les avantages suivants :

la matière première est un déchet d’entreprise. Il n’y a donc pas de prélèvement de ressource naturelle pour réaliser les emballages.

les emballages sont réalisés sur-mesure, aux dimensions exactes de l'objet à livrer. Il n’est pas nécessaire de le sécuriser avec du plastique à bulles, frigolite, …

les colis sont réduits à leurs tailles minimales possible. Le volume de transport s’en trouve donc réduit.

le colis est 100% en carton. Après utilisation, il pourra continuer son chemin vers le recyclage.

Au stade actuel, le processus fonctionne très bien pour les petits colis de l’entreprise (lampes, horloges, …). Les étapes suivantes poussent la réflexion à l’intégration pour de plus grosses livraisons (tables, chaise, …), afin de pouvoir ensuite proposer cette solution à d’autres entreprises désireuses de diminuer leur impact environnemental.