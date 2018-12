Des décorations de Noël vandalisées à Dinant

Les images de caméras de surveillance ont été fournies à la police.

Des décorations de Noël ont été vandalisées dans la nuit de vendredi à samedi, à Dinant. Le traîneau du Père Noël ainsi qu'un renne exposés dans le quartier Saint-Médard ont notamment subi des dégâts. « Cette décoration a été installée car on reçoit le Père Noël ce samedi soir. On essaye de mettre des activités en place pour faire vivre ce quartier et voila qu'on vient détruire cela. On dirait que des coups de poing ont été donnés et qu'un objet pointu a été utilisé pour casser le plâtre. C'est bien triste. C'est un fâcheux contre-temps mais on est déterminé à maintenir l'activité », explique Vincent, membre du comité Saint-Médard.

La zone de police Haute-Meuse a é t é pr é venue et des images de cam é ras de surveillance ont é t é fournies. Sur celles-ci, on y voit notamment deux jeunes commettre les faits. D'autres d é g â ts ont par ailleurs é t é constat é s rue Saint-Roch, à Dinant. L à , ce sont des boules de No ë l qui ont é t é d é truites.