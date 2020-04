Au plus fort de la récolte, entre le 10 mai et le 15 juin, les effectifs seront au maximum puisqu'il faudra remplir, en moyenne, 4.000 raviers par jour

Plusieurs dizaines de bénévoles se sont récemment présentés pour aider à la récolte des fraises de Wépion. Ils viendront se substituer aux "petites mains" étrangères, habituellement à l'œuvre dans nos champs en cette période de l'année. Les fraisiculteurs poussent un "ouf" de soulagement. "On a trouvé une soixantaine d'étudiants jobistes, une trentaine de personnes inscrites au Forem, une quinzaine de pensionnés ainsi que des réfugiés politiques... Ce qui signifie qu'en tout, 150 bénévoles locaux sont disposés à nous prêter main-forte. Nous les testerons, sachant qu'il faut compter sur une quarantaine de cueilleurs par jour et que la tâche est laborieuse", expose Luc Warnez, l'un des principaux producteurs de la région.

"Cette saison est historique ! Notre famille travaille dans la fraise depuis quatre-vingts ans et on n'avait jamais connu pareille situation", enchaîne-t-il. "Jusque-là on pouvait compter sur des coupeurs professionnels venus d'Espagne".

Dès la semaine prochaine, les bénévoles se disperseront dans les champs, munis d'un masque et de gants. "Notre domaine s'étend sur quinze hectares, de quoi garder un distance suffisante entre chacun d'entre eux", rassure Luc Warnez.

Le contexte de confinement lié au coronavirus a également chamboulé le réseau des ventes. "On couvre pour l'instant une vingtaine de communes aux alentours de Jambes et Namur. Mais une série de bénévoles vont nous aider à prendre les commandes par quartiers, nous assurerons les livraisons. Nos clients qui sont habituellement sur les marchés vont également nous épauler pour la distribution. Quant aux grandes surfaces et aux centrales d'achats, elles seront alimentées début mai, quelques-unes même à la fin de cette semaine déjà", explique Luc Warnez.

Cette année, la récolte s'annonce prometteuse. "Il fait un peu trop sec en ce moment, on espère quelques gouttes. Mais ça va, le niveau des nappes phréatiques est haut, on verra ce que nous réserve la météo au mois de mai". En tout cas, jusqu'ici, la qualité est au rendez-vous. Les fruits sont de bonne tenue, d'un rouge brillant et ils dégagent un délicieux parfum sucré à point. "Pour une dégustation optimale, la fraise doit être cueillie à maturité et vendue pratiquement le jour-même", confie le producteur, en guise de conclusion.