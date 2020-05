Difficile de ne pas connaître le nom de Marc Ronveaux si vous fréquentez les soirées dansantes dans les régions d’Andenne, Ohey ou Huy. Le DJ Oheytois, également patron du Moulin de Solières et de l’Ozone Club, a dû adapter son emploi du temps ces dernières semaines. "L’Ozone Club à Ohey a ouvert ses portes une semaine avant le début du confinement. Son agenda, tout comme celui du Moulin de Solières, était complet jusqu’à la fin de l’été, tout comme le mien, dans le cadre de ma tournée en tant que DJ dans les soirées de la région. Et du jour au lendemain, tout est tombé à l’eau."

Il a alors fallu s’adapter. "Depuis plusieurs années, une à deux fois par mois, je mixais pour des personnes âgées, handicapées ou des jeunes en difficulté. Le CPAS de Namur cherchait des artistes bénévoles pour divertir les résidents de ses maisons de repos. Comme j’étais libre comme l’air, je me suis proposé, pour apporter un peu de bonheur aux résidents, mais aussi au personnel soignant."

L’animation proposée ayant beaucoup plu, Marc Ronveaux a été de plus en plus contacté pour proposer ce genre de prestations, qu’il effectue bénévolement. "J’ai reçu une quinzaine de demandes. Je me rends sur place avec un ami et le matériel dans notre camionnette. J’avoue, j’ai dû faire des fouilles pour adapter mon set au public, j’ai retrouvé des vieux 45 tours de tangos, de valses, je passe du twist, du rock, ce que les personnes âgées écoutaient dans leur jeunesse. J’ai dû faire une dizaine de sets à ce stade. Les résidents sont soit aux fenêtres, soit ils descendent dans la cour où je mixe. Ils dansent parfois avec leurs masques, en respectant les mesures de distanciation, accompagnés par les membres du personnel. C’est une bonne ambiance. Je mixe au départ pour une heure mais cela se prolonge souvent un peu plus."

Ce mardi à 14h30, le DJ se produira à La Pairelle à Wépion, avant de partir vers le Gardian de Chapois où il jouera à 17h. Mercredi, il se produira dans une maison de repos de Mozet avant de poser ses disques vendredi au Château Vert à Solières. Durant le week-end prochain et comme il l’a déjà fait ses derniers jours, il proposera un set en Facebook live, sans doute depuis l’Ozone Club.

JVE