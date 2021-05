Un couple était à la base d’une association de malfaiteurs active dans la vente de cannabis, de cocaïne et d’héroïne. 5 autres prévenus, un homme à tout faire et 4 fournisseurs de drogue, étaient impliqués dans celle-ci. L’enquête relevait de nombreux contacts téléphoniques avec des Néerlandais habitués des infractions aux lois sur les stupéfiants. Des clients ont affirmé avoir été fournis par les membres de l’association qui ont pour la plupart été interpellés alors qu’ils détenaient de la drogue. Les 3 enfants des dirigeants de l’association de malfaiteurs, dont deux étaient âgés de moins de 12 ans au moment des faits, ont participé aux agissements de leurs parents, en ouvrant la porte à des acheteurs, en descendant dans la rue depuis l’appartement familial pour remettre de la drogue à des clients en échange de quelques euros, ou en appelant parfois les dealers à la place de leurs parents.

Interrogés, les prévenus ont reconnu consommer les substances évoquées, éventuellement dépanner des connaissances, mais niaient les avoir vendues. Des mentions prises de commande, des livraisons ou de stockage figurent cependant dans le dossier.

Les membres du couple à l’initiative des faits sont condamnés à 5 ans de prison ferme et 10.000 euros de confiscation pour lui et à une peine de 3 ans assortie d’un sursis de 5 ans et à une confiscation de 10.000 euros pour elle. Leur homme à tout faire écope d’une peine de 2 ans assortie d’un sursis probatoire, 5000 euros lui seront confisqués. Un prévenu est condamné à une peine de 2 ans de prison et à 1000 euros d’amende, le tout assorti d’un sursis probatoire, 7500 euros lui seront confisqués. Deux autres prévenus écopent de 2 ans de prison et 1000 euros d’amende avec sursis, 10.000 euros lui seront confisqués. Un prévenu est acquitté.