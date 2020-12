Des escroqueries à la voiture d’occasion à Gesves, La Bruyère et Anvers Namur Sébastien Monmart © D.R.

Trois Roumains prenaient rendez-vous avec des particuliers qui vendaient leur voiture. Le premier méfait a eu lieu à Anvers le 1er janvier 2020. Le second à La Bruyère, le 4 janvier et le dernier à Gesves, le 11 janvier. "Il s’agit d’une BMW Série 7 vendue 10.000€, une Alpha Romeo de 4.500€ et une VW Jetta de 6.450€", a précisé la présidente.