Suite à des essais géotechniques à réaliser dans le cadre du chantier de construction du pont qui enjambera la N5 pour connecter Jamagne et Jamiolle, les conditions de circulation vont être modifiées à cet endroit sur la nationale à partir de demain, mardi 18 août, jusqu’au 15 octobre. « Les usagers circulant sur la N5 disposeront d’une seule voie dans chaque sens à l’approche de cette zone tandis que la voie centrale, permettant d’effectuer un tourne-à-gauche ou un tourne-à-droite, sera également fermée. Par ailleurs, dans un premier temps, il sera impossible pour les usagers circulant sur la N5 de rejoindre la rue Belle Ruelle vers Jamagne. Pour les usagers en provenance de Charleroi et de Couvin désirant se rendre à Jamagne : une déviation sera mise en place via l’échangeur de Philippeville, la N40, la rue de Charleroi et la rue de la Grosse borne. Pour les usagers en provenance de Couvin souhaitant traverser la N5 pour se rendre vers Jamiolle : une déviation sera mise en place via la rue des Chaufours. Pendant cette phase, les usagers en provenance de Jamagne seront invités à gagner la N5 via l’échangeur de Philippeville. Ensuite, dans un second temps, il sera impossible pour les usagers circulant sur la N5 de rejoindre la rue Belle Ruelle vers Jamiolle (l’accès de la N5 vers la rue Belle Ruelle, côté Jamagne, sera alors libéré). Pour les usagers circulant sur la N5 depuis Charleroi ou Couvin et désirant gagner Jamiolle, une déviation sera mise en place via la rue des Chaufours », explique la Sofico.

Ces études géotechniques permettront de mieux cerner la nature du sol pour préparer au mieux ce chantier d’envergure. Des études similaires débuteront également pour le futur chantier de réhabilitation du viaduc d’Yves-Gomezée mais cette fois, sans impact sur le trafic. La réalisation de ce passage entre Jamagne et Jamiolle, ainsi que la reconstruction du viaduc d’Yves-Gomezée seront effectuées en même temps que la réhabilitation de la nationale entre « Fraire et Jamagne ». Le début de ce chantier est espéré en 2022.