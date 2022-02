Le tribunal correctionnel de Namur a rendu ce mercredi son jugement dans un dossier de fausses factures rédigées pour un montant avoisinant les 4 millions d’euros. Le dépassement du délai raisonnable a été constaté par le tribunal. Jean L. ayant déjà effectué 3 ans de prison et 9 mois de détention préventive dans le cadre du dossier en question, aucune peine complémentaire n’a été prononcée, le tribunal estimant qu’il avait agi avec la même intention délictueuse.

Le prévenu accusé d’avoir rédigé les fausses factures est condamné à une peine de travail de 150 heures. Un des co-prévenus est décédé depuis les faits. 5 autres sont acquittés, le tribunal estimant qu’ils avaient été instrumentalisés dans le cadre des agissements des deux principaux prévenus.

Les membres de ce qui était considéré par le parquet de Namur comme une association de malfaiteurs, prévention qui n’a pas été retenue par le tribunal, devaient répondre de préventions de faux, d’usage de faux, de détournement d’actifs, de blanchiment, d’abus de confiance, d’absence de comptabilité, d’absence d’aveux de faillite, notamment.

Jean L. s’était spécialisé dans l’achat de sociétés au bord du gouffre, qu’il revendait 6 mois plus tard afin de décharger les gérants du risque de voir leur propre patrimoine mis en danger. Le prévenu en aurait repris ainsi une cinquantaine, pour lesquelles il établissait des faux statuts et un siège social fictif à son domicile, rue Lucien Namèche à Namur.

Des fausses factures pour des montants fictifs et déclarations de TVA étaient par ailleurs émises par un co-prévenu, essentiellement par des magasins de bricolage, afin de tenter de récupérer des sommes au préjudice de l’état, sans que les sociétés en question n’aient d’activité réelle. Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 mars 2016, près de 200 fausses factures pour un montant de 2.239.564 euros ont été émises, sans contrepartie matérielle. Entre avril et juin, le montant s’élevait à 1.684.000 euros. Au final, Jean L. n’a pas présenté ces fausses factures à la TVA et n’a donc rien touché avec celles-ci.

Outre la fraude à la TVA, les prévenus utilisaient de fausses factures pour diminuer leurs stocks et écouler leurs marchandises en noir. Des manœuvres de blanchiment étaient également dénoncées par le parquet, afin d’équilibrer les stocks suite à l’entrée importante de cash. 5 ans de prison étaient initialement requis contre Jean L, dont le fond de peine surviendra en 2028.