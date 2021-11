Cet électricien de la région d’Hastière, qui comparaissait début septembre devant le tribunal correctionnel de Namur, s’est lancé très tôt dans la profession. Ses affaires ont rapidement bien fonctionné. Il s’est mis à travailler en sous-traitance pour une importante entreprise de la région. Quand celle-ci a rencontré des difficultés financières, les choses se sont compliquées pour notre homme, qui s’est retrouvé dans la même situation.

Pour tenter de s’en sortir, il a émis 12 fausses factures à destination des connaissances, pour un montant de 48.300 euros, et a fait appel à un organisme de financement. Il a perçu les sommes facturées avant de rédiger des notes de crédit, sans réaliser les travaux qui étaient prévus, travaux que les complices ont pourtant confirmés auprès de l’organisme victime de l’escroquerie. Aujourd’hui en faillite, la société de l’entrepreneur présente un passif d’1.100.000 euros.

Devant le tribunal, en aveux des faits, il expliquait : « Je me suis senti coincé. Je savais que ce que je faisais était borderline. Je voulais à tout prix sauver mon entreprise, mais ceux qui m’ont aidé n’en peuvent rien, je suis le seul responsable, ils m’ont fait confiance et ont agi en tant qu’amis. »

L’organisme de financement, constitué partie civile, réclame le remboursement des sommes qui lui ont été soutirées et un dommage moral de 2.500 euros.

Le parquet de Namur réclamait une peine de travail de 150 heures, une amende de 200 euros et une interdiction professionnelle à l’encontre du prévenu et demandait la confiscation des sommes perçues. Des peines de travail de 70 heures avaient été requises à l’encontre des 5 complices des infractions de faux et d’usage de faux, qui ont validé des prestations qui n’ont jamais eu lieu.

Le jugement est intervenu ce mercredi. Le principal prévenu bénéficie de la suspension probatoire du prononcé de la condamnation, il devra notamment respecter les réglementations dans le cadre de son commerce. 48.300 euros lui seront confisqués.Ceux qui l’ont aidé à obtenir illégalement des fonds obtiennent la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de 5 ans.