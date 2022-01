Les conseils de 4 prévenus impliqués dans un dossier de fausses factures ont plaidé une peine de travail pour l’un d’eux et l’acquittement pour les 3 autres mercredi devant le tribunal correctionnel de Namur

Le parquet de Namur a requis en juin jusqu’à 5 ans de prison dans ce dossier impliquant 8 prévenus (plusieurs faisaient défaut ce mercredi), où des fausses factures avaient été émises pour plusieurs millions d’euros. Les membres de ce qui est considéré par le parquet de Namur comme une association de malfaiteurs devaient répondre de préventions de faux, d’usage de faux, de détournement d’actifs, de blanchiment, d’abus de confiance,…

Jean L. s’était spécialisé dans l’achat et la revente de sociétés au bord du gouffre, qu’il revendait afin de décharger les gérants du risque de voir leur propre patrimoine mis en danger. Le prévenu en aurait repris ainsi une cinquantaine. Des fausses factures pour des montants fictifs et déclarations de TVA étaient par ailleurs émises, essentiellement par des magasins de bricolage afin de récupérer des sommes au préjudice de l’état, sans que les sociétés en question n’aient d’activité réelle. Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 mars 2016, près de 200 fausses factures pour un montant de 2.239.564 euros ont été émises, sans contrepartie matérielle. Entre avril et juin, le montant s’élevait à 1.684.000 euros.

Le parquet de Namur avait requis en juin à l’encontre du principal prévenu, en aveux, une peine de prison de 5 ans, une amende de 5000 euros et une interdiction professionnelle de 10 ans.

4 ans de prison étaient requis contre le prévenu défendu par Me Chomé, qui a plaidé une peine de travail. "La période infractionnelle, le concernant, n’a duré que 6 mois. La société dont il était le gérant n’était en rien fictive et il n’a pas été le moteur de cette organisation criminelle. Il y a participé, il a été maladroit, on a sans doute profité de lui, mais il ne vit et ne travaille plus en Belgique aujourd’hui, il n’a plus fait parler de lui depuis 2016."

Me El Kamel a plaidé l’acquittement pour son client, contre qui 2 ans étaient requis pour participation à une association de malfaiteurs, faux et fraude à la TVA. "Le réquisitoire est très vague, ne met pas le doigt sur des transactions ayant eu lieu, sur des problèmes liés aux stocks de l’entreprise de mon client, les prétendus faux ne sont pas démontrés."

L’acquittement est également plaidé par Me El Kamel pour les 2 derniers prévenus, contre qui 10 mois étaient requis. "L’un d’eux n’était pas un homme de paille comme le prétend le ministère public. Il a investi 5000 euros dans son affaire, il payait les employés, possédait une carte de banque, les clés de la société, émettait des factures lui-même. Quant au second, il était mauvais gérant mais n’avait pas d’intention frauduleuse".

Jugement le 16 février.