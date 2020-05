L'événement festif et familial, alternative namuroise à une Gay Pride, aurait dû démarrer ce vendredi.

"A cette heure-ci, nous devrions être en plein stress sur la place d’Arme à Namur! Le chapiteau devrait être monté, les tests son et lumières devraient être en cours... le bar se remplirait également... bref, vous l’avez compris, on aurait été dans les derniers préparatifs pour vous concocter un week-end festif... Ce satané virus nous empêche de faire la fête ensemble...", regrettent les organisateurs de l'événement qui devait se dérouler place d'Armes ce vendredi et ce samedi.

Chaque année, les jours prédédant la Gay pride de Bruxelles, les Fiertés namuroises organisent un rendez-vous informatif et festif autour d'une panoplie de thématiques Lgbtqi+. Il y a des stands, des concerts, des animations pour enfants, un bar et surtout beaucoup de convivialité et de bonne humeur. La 12e édition de cette double journée de sensibilisation aurait dû démarrer en fin de journée ce vendredi.

Cette année, l'événement sera virtuel sur la page https://www.facebook.com/fiertesnamuroises/. "Puisque vous ne pouvez pas venir à nous, nous allons amener la journée des fiertés à vous. Ce vendredi 8 mai, à partir de 18h30, nous vous diffuserons une rétrospective de l’édition 2019. Ce samedi 9 mai, à partir de 12h, nous vous proposerons une vidéo de présentation des différentes ASBL que vous auriez dû rencontrer sur le village durant la journée", annoncent les organisateurs, qui veulent tout de même marquer le coup.

Le côté festif n'est pas oublié pour cette édition en logne puisque le DJ Djem Raffaele) animera un set en direct en soirée...

© Fiertés namuroises



LGBTQI+?

L comme lesbienne. Une femme qui a des relations sexuelles avec une femme. G comme gay. Un homme qui a des relations sexuelles avec un homme. B comme bi. Une personne qui a des relations sexuelles avec un homme ou avec une femme. T comme trans. Une personne née homme ou née femme et qui ne se sent pas appartenir à ce genre. Q comme queer. Une personne qui ne se reconnaît pas dans la sexualité hétérosexuelle ou ne se sent pas appartenir à un genre défini. I comme intersexe. Les personnes intersexes ne sont nées ni homme ni femme. + comme tous les autres.