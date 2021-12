Disposer d’un montant octroyé par la Ville ne garantit pas l’éclosion d’un projet pérenne. Voilà pourquoi, les autorités communales ont prévu d’organiser des formations collectives à destination des lauréates et lauréats de la première édition du budget participatif. Les deux prochaines soirées se tiendront les mardis 7 et 14 décembre prochains, en visioconférence. Elles seront animées par Be Planet, facilitateur désigné par la Ville, dont le but est de soutenir la réalisation de projets portés par les citoyens et citoyennes en faveur de la transition écologique et solidaire. Deux thématiques seront abordées : “ Comment gérer un collectif ” et “ Comment entrer en interaction avec l’écosystème environnant ”.

Les comités de quartiers, habitués à porter des projets, qu’ils aient ou non déposé une candidature dans le cadre du budget participatif sont également conviés.

Depuis le début du processus du premier budget participatif namurois, une attention particulière a été portée sur l’accompagnement aux candidates et candidats porteurs de projet. En amont, des soirées ont été organisées avant le dépôt de candidature pour aiguiller aux mieux les Namurois et Namuroises à déposer un dossier de qualité et répondant aux critères établis dans le règlement.

Suite à une analyse d’expériences menées dans d’autres villes en matière de participation, un autre enjeu consistait à aider les personnes récompensées lors de la 1re édition dans la mise en œuvre de leurs projets pour garantir la pérennité de celui-ci. D’où la volonté d’accompagner ces lauréates et ces lauréats via plusieurs formations collectives.

Deux d’entre elles ont déjà eu lieu à la Maison des Citoyens.