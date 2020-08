La Ville de Namur a mandaté l'asbl Pro Vélo afin de dispenser des formations vélo gratuites aux Namurois, a-t-elle indiqué vendredi. L'opération vise notamment à encadrer la forte croissance des ventes de vélos durant le confinement.

La formation de conduite sécurisée dans le trafic "Ma Ville à vélo" sera lancée le 20 août et six séances sont prévues d'ici fin septembre. En pratique, les cyclistes seront formés par des moniteurs professionnels pendant deux heures. Cet accompagnement ne coûtera rien aux habitants de la commune de Namur, il leur suffit de s'incrire. Pour les non-Namurois, le prix pour une séance est fixé à 25 euros. Une formation spécifique vélo électrique sera proposée à partir de fin septembre, ajoute la Ville de Namur. Elle consistera en un cycle de trois mois. Pro Vélo propose par ailleurs d'autres formations payantes. "Rouler à vélo dans la circulation, ça s'apprend", a souligné l'échevine de l'Urbanisme, Stéphanie Scailquin (cdH). "Ces formations sont une manière efficace et sympa de reprendre confiance et de repenser sa vie à vélo." Ces efforts en matière de mobilité douce coïncident avec la création d'une zone partagée dans le centre-ville de Namur.