Pour la quatrième année consécutive, la Sprl « A table ! Maison fromagère », la Bergerie d’Acremont, la FUGEA (Fédération Unie de groupement d'éleveurs et d'agriculteurs) et le collectif Generation W ont organisé le Concours du meilleur fromage fermier au lait cru de Wallonie.

Cette année, six catégories de fromages ont été présentées aux 12 membres du jury composé de chefs-restaurateurs mais aussi de journalistes culinaires, de crémiers et d’une lauréate du concours 2019. La dégustation des produits a eu lieu à l'aveugle. Vingt producteurs et productrices ont fait découvrir une 60aine de fromages.

Plusieurs producteurs namurois et luxembourgeois se sont illustrés. La ferme de l'Espérance, à Prouvy (Chiny), a remporté le prix du meilleur fromage à pâte persillée et le meilleur croûte naturelle. La Bergerie de la Dièle, à Assesse, est lauréate dans la catégorie des pâtes pressées tandis que la ferme de la Grosse Haie, à Arsimont (Sambreville) a remporté le meilleur pâte molle à croûte lavée. Enfin, "Terre, Nature et Ferments", d'Etale, a été élu pour le meilleur fromage à pâte molle à croûte fleurie fermier au lait cru.

« Plus qu’un simple concours récompensant les meilleurs fromages, les organisateurs souhaitent que cet événement soit perçu comme un soutien aux producteurs et une recherche de la qualité. L’épreuve du meilleur fromage fermier au lait cru de Wallonie a ainsi pour objectif premier de valoriser et d’améliorer la fabrication et la production de fromages au lait cru en Wallonie. Point important : tous les éleveurs et éleveuses participant au concours sont propriétaires d’un troupeau situé en Wallonie », explique la Fugea.