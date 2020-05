En vue du déconfinement et d’une reprise progressive de l’activité économique et sociale, le Collège communal de la Ville d’Andenne a pris plusieurs décisions quant à la distribution de masques et de visières de protection.

En sa séance du 27 avril, le Collège communal a décidé de distribuer gratuitement un masque à tous les habitants de plus de 6 ans. Ces masques seront distribués avant la fin du mois de mai dans toutes les boites aux lettres. Afin d’éviter tout gaspillage, les personnes ne souhaitant pas en recevoir peuvent se faire connaître ( nom – prénom – adresse précise) auprès de l’Administration communale par courriel contact@ac.andenne.be ou par téléphone 085/84.95.30

L’opération de réalisation de masques par des bénévoles rencontre un énorme succès ! Remercions chaleureusement la centaine de couturiers et couturières qui se sont proposés pour fabriquer des masques « maison » ! Ces masques en tissu seront réservés prioritairement à tous les élèves, étudiants, enseignants et membres du personnel encadrant, tous réseaux confondus, qui doivent reprendre le chemin de l’école à partir du 18 mai.