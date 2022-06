Une équipe de Namurois a remporté unenouvelle victoire en finale du championnat de France de dégustation organisée par le prestigieux magazine de la Revue du vin de France. La finale s’est déroulée à la cave des Terres Secrètes de Verzé, dans le mâconnais, le 25 juin dernier. Cette finale rassemblait les 30 meilleures équipes de dégustateurs de France, dont 5 équipes belges et 1 équipe luxembourgeoise.

Les gagnants indiquent : "Notre trio originel (formé par François-Xavier Barcena, Dominick Christoffels et Laurent Katz), champion de France en titre a été renforcé par Olivier Rotiers, double champion de France de la discipline en 2015 et 2019) pour cette finale. Réaliser un doublé est une sacrée performance. En effet, dans l’histoire des concours organisés par la Revue des Vins de France c’est la première fois que cela arrive. La Revue des Vins de France organise ces concours depuis 2003."

Le but d’un tel concours est de retrouver à l’aveugle (ou de se rapprocher le plus) un total de 12 vins (Cépage dominant, appellation, millésime, domaine et cuvée). La finale du championnat est divisée en 2 phases. 8 vins sont servis dans un premier temps. Après correction des huit premiers vins, les six meilleures équipes se disputent le titre de champion de France sur les quatre derniers vins. Cette année, quatre équipes françaises et deux belges se retrouvaient parmi les équipes ayant marqués le plus de points.

Et d'ajouter : "A l’issue des douze vins, notre équipe a remporté la victoire avec un total de 115 points, devant une équipe française expérimentée (108 points). Ce titre nous permet d’aussi représenter pour la seconde fois d’affilée (nous avons décroché le titre de Vice-Champion du monde 2021 à Avignon), la Belgique lors de la prochaine édition du championnat du monde qui aura lieu au sein de la prestigieuse maison de champagne Ayala à Aÿ près d’Epernay en octobre prochain"

Depuis, l’organisation de ce concours en 2003 c’est seulement la 4x et la première fois d’affilée que la Belgique remporte ce titre après Rotiers – Harhelier en 2015, Rotiers – Berger en 2019, Barcena- Christoffels – Katz en 2021. L'équipe se composait de François-Xavier Barcena, 41 ans, enseignant dans le supérieur (Andenne), de Dominick Christoffels, 36 ans, gérant d’une entreprise générale (Namur), de Laurent Katz, 34 ans, fonctionnaire au SPRB (Gembloux) et de Olivier Rotiers, 41 ans sommelier et professeur d’œnologie au CEFOR ( Courrière).