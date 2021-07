De janvier à avril 2021, le parc des scanners du CHU UCL Namur a fait peau neuve sur le site de Sainte-Elisabeth ! Aujourd’hui, celui-ci se compose d’un nouveau scanner dédié à la radiologie interventionnelle et de deux nouveaux scanners dédiés au diagnostic. L’association d’un tel équipement de pointe sur un même site hospitalier constitue une première européenne pour le constructeur.

Le CHU UCL indique : "C'est l'occasion de mettre en lumière les différentes modalités diagnostiques proposées par le service de Radiologie : la radiologie conventionnelle, la mammographie, le cone beam CT et le scanner (rayons X), l’échographie et l’échoDoppler (ultrasons) ainsi que l’IRM (rayonnement électromagnétique). En parallèle, le CHU UCL Namur pratique également de la radiologie interventionnelle, c’est-à-dire des procédures diagnostiques (prélèvements d’un fragment d’organe par exemple) ou thérapeutiques (infiltrations péridurales, dilatation des artères, traitement des hémorragies, drainage d’abcès, destruction tumorale, etc.), qui, par un accès percutané ou vasculaire (à travers la peau), sont réalisées par des radiologues, utilisant les images radiologiques pour guider leurs gestes."

Ces scanners de dernière génération apportent une amélioration au niveau de la prise en charge du patient et de sa sécurité, de la qualité du travail rendu, mais aussi pour le personnel soignant en termes de bien-être au travail. Les trois appareils partagent un environnement commun en termes de qualité d’image, de radioprotection et d’ergonomie. Le patient peut dès lors bénéficier de toutes ces améliorations quel que soit le scanner où son examen sera pratiqué. Le motif de celui-ci guidera le choix de l’appareil utilisé pour répondre au mieux à la question clinique posée par le médecin prescripteur de l’examen.

En parallèle, des aménagements des locaux ont été réalisés, notamment l’agencement de salles de perfusion pour la pose des accès veineux nécessaires aux examens, permettant d’améliorer le flux de travail. L’ajout d’un troisième appareil au sein du service de Radiologie permet également de répartir l’activité de manière plus efficiente : l’un des scanners est dédié dorénavant à la radiologie interventionnelle, ce qui permet de dégager des plages diagnostiques sur les deux autres appareils et de diminuer les délais, notamment pour les examens oncologiques. La prise en charge des examens pour les patients hospitalisés et pour les urgences est donc facilitée en temps réel.

"Le service de Radiologie du site de Sainte-Elisabeth est devenu un site de référence du constructeur Canon pour les visites des services de Radiologie extérieurs. Le CT Prism Edition est le troisième dans le pays et le Canon Precision constitue une première belge. Un partenariat scientifique accompagne le projet d’installation : collecte des données techniques des examens, amélioration des paramètres d’acquisition et de radioprotection, études comparatives entre appareils, élaboration de protocoles d’examens par pathologie, travaux scientifiques pour des étudiants en sciences biomédicales, ...Ce projet médical de radiologie du CHU UCL Namur s’inscrit pleinement dans notre démarche d’amélioration continue quant à la sécurité et à la qualité des soins et services prodigués à nos patients, résidents et enfants, tout en assurant un environnement de travail de qualité à l’ensemble de notre personnel."

Le CHU UCL Namur réunit ainsi un parc de 8 scanners au sein de ses services d’imagerie médicale