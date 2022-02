Le Centre d’action interculturelle et la Province de Namur, dans le cadre du Plan Provincial et Local d’Intégration, publient deux outils pratiques, accessibles et utiles pour tous les citoyens se déplaçant en province de Namur. Durant les prochaines semaines, les deux institutions assureront leur promotion et leur distribution auprès des acteurs amenés à travailler avec la population ainsi que dans des lieux clés.

Des affiches avec des QR codes à scanner

Vingt affiches couvrant le territoire des 38 communes ont été réalisées. En effet, au niveau de la mobilité, des services ou initiatives sont souvent extensibles et applicables à des communes voisines. Distribués dans les lieux clé de la province, ces 20 affiches disposent d’un QR code qui, une fois scanné, permettra à tout utilisateur de cliquer sur les liens et icônes menant directement aux services présentés sur l’affiche.

Un guide pour accompagner

Destiné aux travailleurs sociaux en lien avec les personnes étrangères ou d’origine étrangère mais toutefois accessible et utile pour tout citoyen résidant en province de Namur, ce guide complet est un support pratique qui permet à tout un chacun de s’informer sur les solutions de mobilité liées à sa situation géographique et à ses besoins individuels. Train, bus, voiture (personnelle ou partagée), vélo, trottinettes, co-voiturage,… chaque moyen de déplacement est pris en considération, explicité et des coordonnées sont mises à disposition. Des encarts contenant des informations spécifiques pour les personnes étrangères sont également mis en évidence : astuces de traduction sur smartphone, explications supplémentaires sur le permis de conduire ou sur les assurances,…Ce guide est disponible pour une lecture en ligne ainsi qu’en format imprimable sur www.cainamur.be, www.province.namur.be et http://www.bassinefe-bw.be. Dès février 2022, les accompagnateurs interculturels du CAI et les travailleurs de première ligne chez nos partenaires qui le souhaitent auront à disposition cet outil.