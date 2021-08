"Un culot monumental”, “un aplomb incroyable”. La représentante du ministère public ne mâchait pas ses mots, fin juillet, au moment d’évoquer cette affaire. 3 hommes, l’un d’entre eux n’a pas été identifié, sont accusés d’avoir grugé 22 acheteurs de véhicules d’occasions : ceux-ci donnaient leur argent aux malfrats, mais ne devenaient pas propriétaires des voitures pour autant.

Les faits ont eu lieu entre 2019 et la première moitié de l’année 2020 dans tout le royaume et notamment en province de Namur, où l’affaire a été mise à l’instruction en mars 2019. L’enquête a débouché sur l’interpellation des deux prévenus, en juin 2020. Le parquet les accuse de former une association de malfaiteurs. L’instigateur des faits s’expliquait : “Je regrette, pour ma famille, mes enfants, pour moi, pour les victimes. J’avais des problèmes d’argent et je cherchais à m’en sortir, la situation était difficile. Je présente mes excuses. Je rembourse chaque mois 200 euros pour les victimes. Je demande la clémence du tribunal.”

Tenant compte du nombre de faits, des préjudices importants et de leur double état de récidive légale, le substitut Seminara réclamait 7 et 6 ans de prison contre les deux hommes et expliquait : “Les malfrats repéraient des véhicules d’occasion en vente dans des garages ou concessions, en faisaient des photos et les mettaient à leur tour en vente en ligne, à des prix très attractifs. Ils donnaient ensuite rendez-vous aux victimes, à qui ils demandaient un paiement en liquide, chez les garagistes qui vendaient initialement les véhicules puis disparaissaient avec l’argent, prétextant la signature des papiers pour s’éclipser. 22 victimes sont recensées, pour un préjudice total avoisinant les 200.000 euros.”

La peine a été prononcée ce jeudi : les deux hommes sont condamnés à 5 et 4 ans de prison.