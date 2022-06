Le prévenu a déjà été condamné à 3 reprises pour des attentats à la pudeur : à 2 ans en 1988, à 3 ans en 1994 et à 3 ans en 2003. Ce vendredi, il était accusé d’avoir diffusé des images pédopornographiques entre janvier et fin juin 2020. Le 2 juin 2020, il a réalisé une photo du sexe de son petit neveu âgé de 7 ans, qui a été diffusée. La photo a été prise alors que la sœur de la victime était présente. Le prévenu est en aveux, le témoignage des enfants et l’analyse du matériel informatique confirment les faits. "Je regrette, je suis conscient de ce que j'ai fait", a déclaré l'intéressé, avant de s'excuser devant le père des enfants, présent à l'audience. L’unité de psychopathologie légale confirme l’existence d’une paraphilie, la pédophilie, dans le chef de l’auteur des faits.

L'avocat du papa des enfants, constitué partie civile, relève le sentiment de culpabilité dans le chef de l'enfant. "Il supporte le poids de ce qui s'est passé, c 'est un renversement des rôles. Il y a bien un préjudice moral."

Le substitut Goffaux requiert une peine de 37 mois, sans s'opposer à un éventuel sursis probatoire. "En 2018 déjà, le prévenu avait attiré l'attention des autorités judiciaires après avoir rapporté dans un magasin d'informatique un ordinateur sur lequel des photos pédopornographiques ont été découvertes. Le jour des faits qui nous occupent, il devait réparer un aspirateur et en a profité pour faire, pas surprise, alors que l'enfant était aux toilettes, des photos du sexe de celui-ci.

L’avocate de ce dernier, Me Comps, plaide un sursis probatoire, mettant en avant le suivi psychologique entamé par son client et la souffrance de ce dernier face à ses pulsions. "Certaines images d'enfants détenues n'étaient pas vraiment de la pédopornographie, elles n'avaient pas de connotation sexuelle ou obscène. Mon client est dans la souffrance, il demande de l'aide et a déjà entamé un suivi."

Jugement le 16 septembre.