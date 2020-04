En raison de la pandémie de Covid – 19, les traditionnelles portes ouvertes du 1er mai de l'Instititut Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur sont maintenues, mais de manière virtuelle.

"Il nous a dès lors semblé important de partager avec simplicité notre art musical qui « donne la paix à ceux qui sont sans repos et console ceux qui pleurent ». Dans ce cadre tous les enseignants, étudiants et le personnel administratif seront au rendez-vous pour vous faire découvrir ce que l’IMEP peut vous offrir à travers ses outils pédagogiques. Cette journée a comme objectif principal d’informer et de rencontrer. Pour ce faire, une page spécifique est mise en ligne sur le site de l’IMEP https://www.imep.be/fr/?p=10322"

Sur cette plateforme, vous aurez le loisir de contacter et de rencontrer en temps et en heure, les enseignants, le personnel administratif, le Conseil des étudiants. Vous aurez accès à des salles de cours en ligne et vous pourrez également visiter virtuellement le campus. Vous serez aussi invités à découvrir également l' IMEPiade virtuelle, l’occasion de donner avant tout la parole aux étudiants et aux enseignants…