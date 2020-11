"Des potes républicains sont outrés par l’attitude de Trump" Namur Grégory Piérard © D.R

Nicolas Moies-Delval s’est installé aux États-Unis il y a un peu plus de trois ans et demi. En charge de la stratégie digitale et commerciale de l’agence namuroise Dog studio, il a tout d’abord posé ses valises à Chicago avant de déménager il y a deux mois à Salt Lake City. Il va vivre pour la première fois de l’intérieur une élection présidentielle. "Un pays où la liberté d’expression est sacro-sainte, les gens aiment donc bien afficher leurs opinions" explique-t-il. Témoignage à quelques heures du jour-J.