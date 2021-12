Si la Ville de Namur remet un avis favorable sur le PRU Ilot Leopold, elle estime que plusieurs recommandations peuvent déjà être formulées afin qu’elles puissent être prises en compte dans l’élaboration de la demande de permis.

Parmi celles-ci, on notera la réduction de la hauteur de l’immeuble projeté côté rond-point Léopold. "En matière de conservation des arbres présents dans le périmètre, hormis le Ginkgo Biloba, arbre classé remarquable à conserver, un arbre existant situé au droit de l’axe de la rue de Fer à proximité du pavillon de l’Office du Tourisme devra aussi être conservé."

Le Collège demande aussi de revoir la configuration envisagée en augmentant la surface dédiée aux espaces publics aux abords de l’entrée projetée dans l’axe de la rue de Fer afin de créer un espace structurant à la rencontre entre le présent projet et l’axe commercial de la rue de Fer.

Mais aussi d’intensifier la végétalisation de l’axe Avenue de la Gare, Porte de Fer et Rue Borgnet par l’intégration d’arbres de pleine terre présentant, dès leur plantation, une force relativement avancée. "L’espace public situé entre la place de la Station et l’avenue de la Gare, comprenant le Ginkgo Biloba, sera plus végétal que minéral ; des arbres supplémentaires et davantage de zones verdurisées y seront implantés."

Parmi les autres recommandations, on trouve notamment : la présence d’une plaine de jeux urbaine, la plantation d’arbres supplémentaires sur la Place Léopold ainsi qu’au carrefour de l’Avenue de la Gare, de la rue Borgnet, de la rue Fer et de la rue Rogier. "Chaque arbre abattu, quel que soit son état sanitaire, sera compensé sur le site ou environs par un arbre au minimum dont la circonférence se situera entre 20/25 et 40/45 cm."

L’aménagement d’un parking vélo de 1000 places est évoqué, tout comme une bonne utilisation des énergies, une réelle politique en matière de déchets ou de récupération de l’eau de pluie,… "Le mix commercial sera composé de cellules commerciales dont la surface moyenne est supérieure à 200 m2, de taille plus importante que les cellules existantes dans le centre-ville."