Au mois de novembre dernier, l'asbl #Namur Inc. éditait le livre "Rastrind sès'!" écrit par Bernard van Vynckt, Doyen de Marche-en-Famenne et bien connu pour avoir succédé à Pol Malherbe en célébrant la Messe en Wallon du lundi des Fêtes de Wallonie. Il s'agit du recueil de ses chroniques wallonnes hebdomadaires qu'il continue à enregistrer chaque semaine pour la radio RCF-Sud Belgique.

Richard Dessart indique : "Si l'on parle le wallon à Namur et en Wallonie, l'on oublie parfois que c'est également le cas dans plusieurs communautés du Wisconsin, aux USA. Là-bas, plusieurs communautés viennent de chez nous et parlent encore le wallon mais pas le français. L'on s'amuse d'ailleurs avec les noms des villages: Namur, Luxemburg, Rosière ou même Champion!"

L'asbl #Namur Inc. a donc eu l'idée de contacter les habitants de Namur, au Wisconsin pour leur offrir une dizaine d'exemplaires du livre en wallon de Bernard van Vynckt. Ils pourront donc lire ses billets en wallon ou les écouter, grâce aux codes QR présents à chaque chapitre.

Les défenseurs de la culture et de la langue wallonne du Wisconsin ont fondé le Belgian Heritage Center - centre du patrimoine belge. L'institution raconte l'histoire des colons belges dans le Wisconsin et travaille activement à préserver des éléments uniques de la culture belge tels que les aliments, les boissons, les coutumes et l'architecture traditionnelle, en plus de la langue wallonne.

C'est ce centre situé à Brussels (au Wisconsin) qui a reçu les livres, tout droit venus de Namur (en Belgique). Sandy Orsted, responsable du Belgian Heritage Center a été enchantée par ce don et a envoyé une photo accompagnée d'une lettre à l'asbl #Namur Inc.: "Le Belgian Heritage Center a été fermé cet hiver et nous venons d'avoir notre première réunion en présentiel. C'était ma première chance de réunir un groupe pour vous faire parvenir une photo. Ce sont des volontaires debout devant notre exposition sur l'immigration belge avec des copies de vos livres. Deux d'entre eux parlent encore wallon! Nous utiliserons les livres au centre d'héritage et avons donné des copies à un groupe partenaire qui préserve et enseigne la langue wallonne. Merci beaucoup pour l'envoi des livres. Ils seront une excellente ressource!"

Pour en savoir plus sur le Belgian Heritage Center: http://www.belgianheritagecenter.org/en-us/about/default.aspx

Le livre en wallon de l'Abbé van Vynckt, préfacé par le Gouverneur Denis Mathen, reste disponible dans la plupart des librairies de Namur et de la région, auprès de l'asbl #Namur Inc. et de RCF Sud-Belgique.