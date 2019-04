Au moment où les ouvriers d’une société travaillant pour le Service Public de Wallonie ont voulu bouger la valise, ils se sont rendus compte qu'elle était très lourde. Ils l'ont ouverte et ont découvert des morceaux de cadavres.

Le laboratoire, la police judiciaire, la police locale Hermeton et Heure et les pompiers de la zone Dinaphi, appelés pour poser des caches-victimes, sont sur place pour analyser et sécuriser la zone. Une bande de circulation est fermée, sans doute pour quelques heures, toujours selon RTL.

Les premiers devoirs d'enquête relatifs à cette affaire sont en cours, annonce Vincent Macq, procureur du Roi de Namur, qui ne communique pas davantage à ce stade.