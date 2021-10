Des riverains de Lustin s'opposent à une demande de permis en vue de l'extension de la carrière Sagrex, ont indiqué vendredi ces derniers, réunis en comité. Une réunion d'information préalable à la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement sera organisée lundi à Profondeville. Le producteur et fournisseur de granulats de construction Sagrex, qui emploie une dizaine de personnes sur le site de Lustin pour une production annuelle de plus de 400.000 tonnes de grès, entend étendre la carrière. La société tiendra lundi une réunion publique d'information au sujet de son projet d'extension, une étape préalable à la demande de permis.

Une vingtaine de riverains des communes de Profondeville et de Namur, susceptibles d'être impactées par le projet, se sont rassemblés en comité et s'opposent au projet. Ils craignent particulièrement les nuisances que cette extension provoquerait, notamment les poussières, le bruit et les désagréments liés au charroi.

"Le projet en question se rapproche dangereusement des habitations avec une intensification prévue des nuisances sonores, du charroi? Selon le nouveau périmètre, ma maison sera située à une centaine de mètres de la carrière. Nous sommes déjà affectés par les ondes de choc", explique Bénédicte Demoulin, porte-parole du collectif.

Les riverains s'inquiètent aussi des effets de cet agrandissement sur la biodiversité et de l'impact sur le paysage de la vallée mosane, "déjà abîmée par la carrière actuelle".

"Nous nous réunissons régulièrement et mettront tout en oeuvre pour empêcher cette extension", a conclu Mme Demoulin, qui envisage un financement participatif pour couvrir les procédures à venir.