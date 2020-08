Des séances de nage encadrée en Meuse seront organisées à partir de samedi à Namur, ont annoncé leurs organisateurs mercredi. Le projet a reçu la validation du Service public de Wallonie.

Le dispositif concerne uniquement la nage sportive et non la baignade, qui reste interdite. En collaboration avec la ville, l'encadrement sera assuré bénévolement par trois ASBL: le NKCC Kayak Club de Namur, les Scouts Marins et Terranova Rescuedog. La première séance, organisée samedi matin, marquera le début d'une période test de deux mois. Les nageurs pourront évoluer de manière sécurisée entre la caserne du Génie et l'île Vas-t'y-Frotte, un secteur long d'environ 500 mètres où la navigation des bateaux est interdite. Les séances se dérouleront chaque mardi entre 18h30 et 20h30, ainsi que le samedi entre 10h00 et 12h00. Dans un premier temps, seuls les nageurs affiliés dans des clubs de natation ou de triathlon seront admis avec inscription préalable. Une séance d'une heure leur coûtera deux euros et ils devront obligatoirement avoir l'équipement adapté pour la nage en eau libre, à savoir une bouée de sécurité et une combinaison en néoprène.

En raison du Covid-19, le port du masque et la distanciation sur le site de départ seront de mise. À terme, l'objectif est de créer une base nautique sur le site de le caserne du Génie à Jambes. Les inscriptions seront ouvertes à partir de jeudi. Toutes les informations sont disponibles sur le site web namur-nage-en-meuse.be.