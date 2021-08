Namur: des soins par infrarouges Namur Grégory Piérard © D.R.

Cela fait près de trois ans maintenant que Virginie Chaplier a ouvert à Jambes un centre de bien-être et de remise en forme. Un coaching personnalisé est proposé mais différents objectifs peuvent être poursuivis : minceur, détox, anti-âge, santé, sport, soulagement des douleurs, restructuration du corps, diminution du stress ou encore augmentation de la qualité du sommeil. Plusieurs techniques sont développées (infra-dôme, infra-fit et bodysonic) avec l’infrathérapie comme fil rouge. "Il s’agit d’un traitement par infrarouges", précise-t-elle. "Ses bénéfices et applications sont nombreux. La chaleur liée aux infrarouges pénètre dans le corps, à l’endroit où se trouvent les toxines et les mauvaises graisses, ce qui est idéal pour la perte de poids. Elle réactive la circulation sanguine. Ce concept vient du Japon mais est peu développé en Europe où l’on privilégie des traitements par le froid (cryothérapie).