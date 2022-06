Après Namur en Mai, c’est au tour du Lac de Bambois d’organiser un mini-festival de spectacles de rue. Celui-ci aura lieu dans le cadre du Jardin de la Vieille Maison, à plusieurs dates de juillet. "Les formes présentées sont courtes et adaptées à tous les âges. Certaines troupes ont déjà eu l’occasion de se produire au Lac de Bambois, notamment lors de l’événement "Le Réveil du Lac". Ce mini-festival sera l’occasion de les (re) découvrir dans un environnement naturel enchanteur", indique-t-on au Lac de Bambois. toutes les représentations sont ouvertes à tous les visiteurs du lac, sans réservation et sans supplément au prix d’entrée normal du site.

La véritable histoire de la petite sirène le 3/07 à 11h30, 14h et 16h30. La représentation s’ouvre avec quatre énergumènes se présentant comme le Club de Lecture des Enfants de la Trinité (Le CLET). Ils ont décidé de reprendre une pièce qu’ils ont jouée il y a peu, à l’occasion de la fête de la paroisse : La Petite Sirène. Malheureusement, dès le début, leur création est vouée à l’échec…

Le médecin malgré lui le 10/07 à 11h30, 14h et 16h30. Masques, musique, chansons et commedia dell’arte pour un Molière décapant qui n’hésite pas à tourner en bourrique les multiples facettes de l’être humain !

De roue en rue le 16/07 à 16h. - Le projet "De Roue en Rue" est la tournée d’un spectacle de danse en Wallonie, à bicyclette. Il a pour but d’aller simplement à la rencontre des gens, de partager un moment autour d’un spectacle vivant. Les danseurs présenteront leur création faite de solos, duos, trios, quartets et quintettes, qui se succèdent à la manière d’un cabaret de danse.

Les Rossignols de L’Ouest le 17/07 à 11h30, 14h et 16h30. Dans un ranch perdu dans l’immensité des plaines de l’ouest, alors que les dernières guerres indiennes viennent de finir, quatre cowboys doivent trouver l’amour et sauver leur héritage. Pour y arriver, ils n’ont qu’un seul talent : le chant.

Princesse Belgique le 21/07 à 11h30, 14h et 16h30. La pièce met en scène deux agents gouvernementaux des services de Monsieur Zwart qui ont pour mission d’exécuter Princesse Belgique. Mais la jeune fille de 185 ans ne va pas se laisser assassiner aussi facilement…

Partir en Paix le 24/07 à 11h30, 14h et 16h30. "C’est votre dernier voyage et grâce à nous, vous pouvez être certain que vous arriverez à bon port sans encombre. Vous êtes venus assister aux funérailles d’Antoine. Vous êtes peut-être un membre de sa famille, un ami, ou simplement une connaissance. Vous lirez peut-être un discours ou vous recueillerez en silence. Dans tous les cas, vous honorerez cette personne que vous avez connue et notre personnel de bord fera tout son possible pour que cette cérémonie soit à la hauteur de son souvenir. Alfred, Manfred et Fred constituent l’équipage qui prendra soin de vous.