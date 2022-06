En juillet 2020, l’Union européenne lançait un plan de relance de 750 milliards d’euros après la pandémie de Covid-19 et pour permettre à ses États membres de répondre aux différents défis écologiques. "Depuis, chaque état a reçu son enveloppe qui a été redistribuée entre les différentes communautés et régions du pays", explique Richard Fournaux, député provincial en charge de l’enseignement.

C’est ainsi que la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a lancé, à l’automne dernier, un appel à projets portant sur la rénovation des bâtiments scolaires. La Province de Namur y a répondu positivement.

Cinq dossiers ont pu être déposés dans les temps, c’est-à-dire avant le 31 décembre 2021. Trois d’entre eux qui concernent une démolition-reconstruction ont été retenus par le gouvernement de la FWB. La bonne nouvelle est tombée ce jeudi. "Et les montants sont énormes", se réjouit Richard Fournaux. On parle d’une enveloppe totale de 16.389.128 € millions de subsides, sur les 25.214.044 € que représentent l’ensemble des travaux (soit 65 % de subsides directs).

Le premier des trois dossiers concerne l’EPASC (Ecole provinciale d’agronomie et des sciences de Ciney) de Ciney. "Plus précisément la plus vieille partie de l’ancienne ferme qui accueille des labos et le pôle administratif. Le bâtiment est vétuste et est un véritable gouffre énergétique." Montant estimatif des travaux TVAC : 2.492.908 €.

Le second dossier concerne l’EHPN (École hôtelière provinciale de Namur) pour un montant de 5.290.019 €. "Il y a là-bas l’enseignement secondaire et le bachelier en école hôtelière avec des bâtiments sur le site de la Citadelle de Namur et un autre sur le site de la Citadine, à Salzinnes. Les élèves sont trimbalés d’un endroit à l’autre. L’objectif est de tout ramener sur le site de la Citadelle", affirme le député. Avant cela, démolir et reconstruire un petit bâtiment du site de la Citadelle. C’est en cela que consiste ce second projet.

Enfin, le dernier projet concerne la HEPN (Haute école provinciale namuroise) : abattre et remplacer une partie de l’ancien Collège St-Aubain, qui n’avait jusqu’à présent fait l’objet d’aucune restauration. Montant : 17.431.117 €. "Nous allons provoquer une réunion la semaine prochaine pour voir comment organiser l’enseignement durant cette période", précise le député provincial Richard Fournaux.

Tous ces grands chantiers de démolition-reconstruction devront être réceptionnés provisoirement pour juin 2026, selon les normes européennes en vigueur. "Ces nouveaux bâtiments vont non seulement permettre aux implantations scolaires précitées d’avoir des locaux à la pointe, adaptés aux besoins de l’enseignement actuel, mais aussi être vecteurs d’importantes économies de frais de fonctionnement et d’énergie. Cela va évidemment concourir également à l’objectif de neutralité carbone de la Province à l’horizon 2030", termine-t-on au cabinet du député Fournaux. Précisons que 14 autres écoles namuroises, qui ne font pas partie du giron provincial, vont également recevoir des subsides dans le cadre de ce Plan de relance.