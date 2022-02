Sur proposition du ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), le Gouvernement wallon a accordé une subvention de 23 millions d’euros au profit des 195 plans de cohésion sociale (204 pouvoirs locaux) de Wallonie pour la mise en œuvre du plan de cohésion sociale pour l’année 2022.

En province de Namur, plusieurs PCS sont concernés. Les voici :

Andenne (183.166€), Anhée (36.829€), CPAS Assesse (40.037€), Beauraing (59.574€), Bièvre (20.612€), Ciney (64.376€), CPAS Couvin (132.341€), Dinant (123.287), CPAS Doische (35.464€), Philippeville (80.857€), Onhaye (30.478€), Namur (713.052€), Mettet (73.892€), La Bruyère (20.033€), Jemeppe-sur-Sambre (128.798€), Houyet (32.916€), Havelange (25.814€), Hastière (83.579€), CPAS de Hamois (17.127€), Gesves (17.600€), Gembloux (56.209€), Fosses-la-Ville (92.211€), CPAS de Floreffe (19.178€), Florennes (92.152€), Walcourt (75.513€), CPAS Yvoir (23.225€), Vresse-sur-Semois (40.723€), Viroinval (78.393€), Sombreffe (30.814€), Sambreville (254.260€) et Rochefort (79.365€)

Le PCS poursuit deux objectifs à savoir, réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux et contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous. Le plan de cohésion sociale est centré sur le développement du lien social.