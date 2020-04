L’objectif est de permettre à des adultes non-francophones de s’exprimer en français en cette période d’annulation des formations et à des adultes francophones de rompre l’isolement du confinement.

Le Centre d'Action Interculturelle de la province de Namur, qui favorise l'intégration des personnes étrangères organise des tables de conversation virtuelle. L’objectif est de permettre à des adultes non-francophones de s’exprimer en français en cette période d’annulation des formations et à des adultes francophones de rompre l’isolement du confinement.

Une table de conversation virtuelle, c’est quoi ? : Un rendez-vous fixé librement entre deux personnes (un francophone et un non-francophone) pour parler pendant 30 minutes via un système vidéo.

"Quelques conseils ? Choisissez une thématique ensemble et parlez-en pendant 15 minutes. Exemples : un l’actualité, la cuisine belge et du pays d’origine, les coutumes, les routines durant le confinement, son métier,... Pour le locuteur francophone, veillez à laisser la personne s'exprimer un maximum, retenez mentalement les difficultés récurrentes. Après les 15 minutes d'échanges, expliquez de façon la plus simple possible ce qui a posé problème pour la communication. Partez de vos observations, il n’est pas attendu que vous donniez un cours de français ou de grammaire. Veillez à ne pas corriger chaque "erreur" mais bien à donner des pistes pour fluidifier l'échange. Restez positif et encourageant. Les 5 dernières minutes visent à se fixer un nouveau rendez-vous si les deux personnes le souhaitent."

Intéressé ? Envoyez un mail à Emilie Jusniaux : emilie@cainamur.be avec votre prénom et votre numéro de téléphone. Vous recevrez en réponse le numéro de téléphone et le prénom d’une personne. A partir de là, c’est vous qui établissez le contact par message pour fixer l’heure du rendez-vous virtuel. N’hésitez pas à écrire des phrases courtes en français (Google translate fera le reste).

Infos : www.cainamur.be