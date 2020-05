L'an dernier, les activistes climatiques avaient déversé du faux sang devant les grandes enseignes et ils se manifestent à Namur une fois par mois environ.

A l'instar de ce qui s'est fait ce lundi dans certaines villes en Europe où démarre le déconfinement, Extinction Rebellion s'est manifesté à Namur ce lundi matin, qui correspondait à la réouverture autorisées de tous commerces sauf ambulants.

© Veronesi

Sur les trottoirs, juste devant la porte d'entrée des magasins en activité de la principale artère commerçante du centre-ville, des slogans anticonsuméristes ont été peints au pochoir.

© Veronesi

On peut y lire notamment "Refusons le retour à la normale", "le vrai virus, c'est le capitalisme, le seul remède, c'est la décroissance", "le capitalisme tue les services publics", "Alors on change? "Not going back" ou encore "Moins de biens, plus de liens".

© Veronesi

Les activistes climatiques d'Extinction Rebellion sont présents à Namur depuis une petite année. En juillet dernier, ils avaient maculé de faux sang les trottoirs les grandes enseignes pour épingler les conditions de travail des enfants de l'autre bout du monde notamment. Ils ont remplacé le drapeau de la tour du Guetteur de la Citadelle par le leur, fait un tag sur le pont de Jambes, déversé des mètres cubes de copeaux de bois devant l'hôtel de ville pour attirer l’attention sur les arbres en ville et sont présents à chaque conseil communal ou presque pour dénoncer l'urgence climatique.