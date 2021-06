Namur: Saint-Luc s'organise pour proposer des tests PCR de voyage Namur Grégory Piérard © D.R.

Les citoyens belges n’attendent pas nécessairement début juillet pour commencer à partir en vacances à l’étranger mais le passeport sanitaire européen n’est pas encore disponible. Les demandes de tests PCR se multiplient et les centres de testing doivent eux-mêmes adapter leur offre. "Pour l’instant, on a un peu l’impression d’être une agence de voyages", confie en souriant Frédéric Muller, directeur médical du centre de vaccination de l’hôpital Saint-Luc de Bouge. "On nous demande par exemple quelles sont les modalités sanitaires si l’on passe une nuit à Strasbourg avant d’entrer en Italie. Toujours est-il que nous devons leur offrir des solutions pour qu’ils soient certains de partir alors que la plateforme fédérale ne leur permet pas de s’inscrire spontanément dans un centre de testing sans passer par le médecin généraliste."