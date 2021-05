Fin 2020, la société franco-néerlandaise Dott a mis 165 trottinettes en circulation dans le centre de Namur. À partir de ce vendredi, un deuxième opérateur sera présent dans la capitale wallonne. Pony mettra 150 engins à disposition des citoyens. Particularité des Français, ils misent sur un modèle participatif assez unique. "Toute la flotte ne nous appartiendra pas", confirme Paul-Adrien Cormerais, CEO et fondateur de Pony. "Nous voulons vendre les trottinettes à des particuliers afin que ces derniers les laissent en partage, à la disposition des autres habitants. En échange de leur investissement dans la micro-mobilité partagée, les propriétaires touchent 50 % des recettes générées par leur véhicule à chaque trajet. Ils peuvent également décider de garder leur machine chez eux ou l’utiliser tout un week-end lors d’une escapade où ils le veulent."

La trottinette est vendue 1.090 euros sur le site de l’entreprise. L’acheteur est alors assuré contre le vol et les dégradations pendant neuf mois. "De notre côté, nous nous occupons de la maintenance. On veut vraiment créer un esprit de communauté et que les utilisateurs nous signa lent le moindre problème sur notre application. Une machine comme celle-là a une durée de vie de minimum deux à trois ans."

Pony s’est déjà développé à Angers, Bordeaux, Grenoble et Liège et s’installera également cette semaine à Bruxelles. Selon la société, ce modèle fonctionne et permet d’éviter les dérives. "C’est vraiment une manière de responsabiliser les usagers. S’ils savent que la trottinette appartient à un particulier et non à une société, il y a bien plus d’empathie et de bienveillance de leur part. Je peux vous assurer qu’en France, certains propriétaires ont récupéré deux fois leur mise. Ils devront malgré tout toujours s’acquitter des frais de service (1 euro pour le déverrouillage) mais ne paieront plus la course (0,2 euro la minute).

Le stationnement doit se faire à proximité des arceaux à vélos, sous peine de pénalité de 10 euros. Le coursier Jérôme Robert se chargera de l’intendance et veillera à ce que les trottinettes soient chargées. Leur autonomie est de 60 kilomètres. Elles seront bridées et ne pourront pas dépasser la vitesse autorisée dans la zone où elles se trouveront.

