Le 25 janvier 2019, les policiers de la zone Samsom ont été appelés pour une tentative de vol avec effraction dans une camionnette d’Ores. Un témoin disait avoir vu deux personnes tenter de forcer une des portières. Sa présence a mis ces deux auteurs en fuite. "Leur voiture a été repérée à Moignelée (Sambreville). On y a retrouvé neuf tournevis à tête plate, plusieurs pinces, un pied de biche, un poinçon, une paire de gants et plusieurs outils volés", indique le parquet de Namur. Ce ne sont pas deux mais trois personnes qui ont été interpellées.

On leur reproche plusieurs vols qualifiés commis en janvier 2019 à Jemeppe-sur-Sambre, Sombreffe, Lobbes, Estinnes, Fontaine-l’Evêque et Fourons. Les trois individus ciblaient systématiquement de l’outillage. Des cloueuses, un sondeur et une machine d’analyse de fibre optique, des scies sauteuses, etc. ont été volés.

Pour le parquet de Namur, ces trois individus formaient un groupe organisé pour fonctionner au moment propice. Il y a lieu de retenir l’association de malfaiteurs. Des peines de 18 mois, 2 ans et 30 mois de prison sont requises "Il y a eu de nombreux contacts téléphoniques entre eux pendant la nuit. L’un d’eux se chargeait de vendre les outils. Il faisait de nombreuses recherches sur internet concernant les prix des différentes machines."

L’un des prévenus conteste tous les faits, malgré les déclarations des deux autres prévenus qui l’impliquent. Il détenait de nombreuses photos d’outils volés dans son gsm. Pour ceux-là, son avocate demande de requalifier les faits en recel. Les deux autres ne reconnaissent par ailleurs qu’une partie des vols. Pour ceux qu’ils contestent, la défense met en avant l’absence d’adn ou de d’images de caméras de surveillance. "Il y a d’autres éléments, certes (Ndlr : comme l’activation d’antennes gsm), mais sont-ils déterminants ? Vous apprécierez, monsieur le président", a notamment déclaré une avocate. Jugement le 10 janvier.