Toujours animé du même souci de transparence, le conseiller communal Bernard Guillitte a demandé des précisions quant à la notification des droits dans le cadre des privations de liberté dans les lieux de détention de la police et l’application du droit à l’assistance médicale et du droit à un repas.

C’est le deuxième point qu’il dépose à l’ordre du jour du conseil de police, lequel est présidé par Maxime Prévot et précède le conseil communal chaque mois. "La législation, et particulièrement l’article 33 ter et suivants de la Loi sur la Fonction de police, prévoit qu’une personne arrêtée doit être informée de ses droits mais aussi de pouvoir disposer, si besoin ou à la demande, d’une assistance médicale, d’un droit à disposer d’une quantité suffisante d’eau potable, d’un repas et des sanitaires adéquats", met-il en contexte avant de poser ses questions auxquelles a répondu le bourgmestre à partir des informations fournies par sa zone de police.

> Les personnes arrêtées sont-elles notifiées de leurs droits ? Oui et cette notification des droits est enregistrée et elle est disponible en plusieurs langues, que ce soit oralement pour les langues nationales ou sur des fiches imprimées pour les personnes ayant d'autres origines.

> Les personnes arrêtées ont-elles accès à de l’eau, sans restriction et sans nécessairement le demander ? Le placement d’une fontaine n’étant pas indiqué pour des raisons de sécurité, la personne détenue souhaitant boire doit appuyer sur un bouton, une lampe s’allume à l’accueil et un agent va voir ce qu’il se passe quand il le peut. Par contre, chaque cellule est équipée d’un WC.