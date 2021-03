On leur donnerait le bon Dieu sans confession… ou presque. Un homme, sa mère et son épouse sont accusés d’abus de biens sociaux pour un montant de 153.000 euros, au préjudice d’une asbl prônant le sport et le bien-être dont ils sont les dirigeants.

Le prévenu confie : "On commence seulement comprendre ce qui nous arrive. Nous sommes des protestants évangélistes et avons une vision altruiste, nous avons mal fait par ignorance, nous étions très actifs et engagés dans la cause, qui consistait à promouvoir le bien-être par des activités sportives. Aujourd’hui, nous avons plus ou moins compris le problème, il s’agirait de confusions de patrimoine. Pour nous, c’était logique de payer nos frais liés à la construction de notre salle de sport et de notre piscine sur le site de notre habitation. Nous avons agi avec le coeur et non dans une intention frauduleuse."