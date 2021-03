Le tribunal correctionnel de Namur a rendu mercredi son jugement dans une affaire relative au détournement de plus de 40.000 euros de garanties locatives. La directrice de l’agence immobilière namuroise concernée, qui a pignon sur rue, est condamnée à 10 mois de prison et à une amende de 6000 euros, peine assortie d’un sursis de 5 ans, et à la confiscation de 21.172 euros, somme qui sera versée aux parties civiles et correspondant à la moitié des garanties non-remboursées. La même somme est confisquée dans le même but à la société, personne morale, qui était prévenu dans le cadre du dossier, alors que la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de 3 ans est accordée à l’employée qui était mise en cause par la directrice.

Les faits se sont déroulés à Namur entre 2012 et 2016, ils concernaient l’employée d’une agence immobilière, la patronne de celle-ci et la société en tant que personne morale, qui devaient répondre de préventions de faux et d’usage de faux et d’abus de confiance.

L’employée percevait, pour la location d’un bien , une garantie locative en échange d’un reçu. L’argent était censé être versé sur le compte d’un fonds de garantie. A la place, celle-ci le plaçait, en liquide, parfois après qu’il ait transité par son propre compte en banque, dans un coffre de la société. Entre 2012 et 2016, une cinquantaine de ces garanties locatives n’ont jamais été restituées. L’employée a expliqué avoir agi ainsi à la demande de sa directrice. Cette dernière, a affirmé ne pas être au courant du détournement des garanties locatives une fois que les premières plaintes de clients sont arrivées, après le départ de l’employée qui percevait les garanties locatives.

L’employée a expliqué avoir agi ainsi à la demande de sa directrice lors de l'audience du 3 février. "L’argent servait à payer des dettes de la société qui n’allait pas bien durant cette période suite à la perte de plusieurs clients. Ou à payer le jardinier de la patronne, des salaires ou des frais comme des annonces dans les journaux. Il était aussi utilisé par sa fille. A mon niveau, j’ai juste fait tout ce que l’on m’avait demandé de faire et aujourd’hui on m’accuse de tout."

Sur la cinquantaine de victimes, une dizaine seulement se sont constituées parties civiles, toutes demandaient le remboursement de ces garanties, s’élevant en général à un peu plus d’un millier d’euros.

Dans son jugement, le tribunal fustige l’attitude de la directrice, estimant que celle-ci a menti et a tenté d’instrumentaliser la justice en incitant ses clients à déposer plainte contre son ancienne employée. Si les préventions sont établies dans le chef des trois prévenus, la société ayant profité de la commission de l’infraction, le tribunal estime que l’employée a bien agi de cette manière à la demande de sa directrice, qui a essayé d’imputer la responsabilité des détournements à sa subordonnée.