L'avocate de Sébastien plaide la suspension simple du prononcé de la condamnation. " Il est en aveux des faits et s'est montré très collaborant tout au long de l'enquête.Il avait 19 ans à l'époque, il avait bu, avait des problèmes et cela a créé un cocktail explosif. Il est aujourd'hui en médiation de dettes et a quitté la région namuroise pour celle de Mariembourg, qui est plus calme. "

Jugement le 18 décembre.

Le 9 février 2018, Sébastien, à la rue et perturbé par des tensions familiales, a donné un coup de marteau à Valéry. Le substitut Kerkhofs, qui réclame une peine de prison de 10 mois et une amende de 100 euros mais ne s'oppose pas à une peine de travail, explique : "