Le Comité Animation Citadelle (CAC) organise deux activités destinées aux familles avec enfants (6-12 ans) durant le congé de Carnaval. L’une autour de la Photographie, l’autre autour de l’Histoire.

Autour de la photographie…

L’exposition Vincent was here se tient depuis le 17 décembre 2021 à la Citadelle de Namur. Depuis plusieurs années, Karin Borghouts traque les paysages que Vincent van Gogh a peints. Avec son appareil photo, elle saisit l’évolution des territoires de Vincent qui ont été bouleversé (ou pas) par la présence humaine. Nature, urbanisation et transformation sont au cœur de ce travail photographique et donne à réfléchir sur le devenir de notre société. Elle a également reconstitué plus de trente de ses natures mortes qu’elle a photographiées. Vincent was here est une recherche visuelle qui explore la frontière entre la photographie et la peinture. Il s’agit d’un concept évolutif qui s’enrichit d’années en années de nouveaux clichés. Déjà présentée dans différents musées et galeries, cette exposition prend place à Terra Nova (la plus grande à ce jour), au cœur de la Citadelle de Namur jusqu’au 6 mars 2022. Elle se visite librement les mercredis, vendredis, samedis, dimanche et pendant les congés scolaires de 10h à 17h. L’activité débute par une visite guidée de l’exposition photo, véritable balade dans le travail de la photographe, mais aussi dans celui de Vincent Van Gogh dont elle s’inspire. Laissez ensuite libre-cours à votre imagination en réalisant des photographies selon la technique du cyanotype. Cet ancien procédé permet, à l’aide de la lumière du soleil, de fixer l’ombre des objets choisis. Sur réservation au 081 24 73 70.

Le 4 mars à 14h30. Pour les adultes et familles avec enfants (6-12 ans). Au Centre du Visiteur Terra Nova, Route Merveilleuse 64, 5000 Namur (Citadelle). 10€ adultes, 8€ enfants. Sur réservation au 081 24 73 70. Port du masque obligatoire et CST demandé. Sur réservation au 081 24 73 70. https://citadelle.namur.be ; info@citadelle.namur.be.

Autour de l’Histoire…

A l’occasion du Carnaval, le CAC organise une activité spéciale destinée aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Elle se déroulera les lundi 28 février, mardi 1er mars et jeudi 3 mars à 14h30. Les enfants sont invités à venir déguisés pour un voyage à travers le temps à la découverte de l’histoire de Namur et de la citadelle. Munis d’un audioguide (spécial enfants), ils visiteront le Centre du Visiteur Terra Nova en écoutant les commentaires de Thomas, un ancien soldat. Les parents disposeront d’un audioguide avec un commentaire conçu pour les adultes. Munis de cadres, ils pourront également poser dans les salles comme s’ils étaient une œuvre du musée. Un guide déguisé en Vauban leur remettra une photo souvenir. Mais apprendre, ça creuse… Un goûter 100% local à emporter leur permettra de reprendre des forces à la fin de l’activité. Une manière ludique et originale d’apprendre, en famille, l’histoire de la ville et du site.

Les lundi 28 février, mardi 1er mars et jeudi 3 mars à 14h30. Pour les 6-12 ans (accompagnants obligatoires). Au Centre du Visiteur Terra Nova (Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur). Prix : 8€ pour tous. Le prix comprend la visite, le goûter et la photo souvenir. Port du masque obligatoire. Sur réservation au 081 24 73 70. https://citadelle.namur.be ; info@citadelle.namur.be