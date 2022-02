Une peine de deux ans de prison avec un sursis probatoire de trois ans a été prononcée, mardi par le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d’un homme de 41 ans poursuivi pour des faits de harcèlement et menaces commis à l’encontre de ses parents, entre le 30 juin et le 1er août 2018 à Walcourt. Il était également poursuivi pour un outrage public aux mœurs durant cette période et pour des coups simples commis sur son père et des harcèlements envers son ex-compagne, en avril 2019.

Après une première sortie de prison, le prévenu a menacé d’étouffer son père avec un coussin et de le tuer avec une fourchette. Le 30 juillet 2018, alors qu’il urinait, il a par deux fois exhibé son sexe à une jeune fille qui se promenait. Il a ensuite effectué quatre mois de détention prévention. A sa sortie, il n’a cessé d’envoyer des messages et d’appeler une dame qui s’était prise d’affection pour lui mais qui avait mis fin à leur relation car il buvait plus que de raison. Celle-ci l'aurait vu porter des coups à son père.