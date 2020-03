L'AFSCA a décelé la présence d'un médicament potentiellement dangereux dans Vimax et VigRX.

L'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire informe d'un rappel de compléments alimentaires vendus sous les marques Vimax et VigRX. Nature du problème: présence de Sildenafil (médicament) dans les compléments alimentaires. Ces produits ont été vendus en ligne et via les magasins Hot Store dont celui situé au 24 rue Godefroid à Namur.

Suite à un contrôle, l'AFSCA a mis en évidence la présence d'un médicament, le Sildenafil, dans les aphrodisiaques pour hommes Vimax et VigRX. Le Sildénafil est une molécule utilisée pour traiter la dysfonction érectile. Elle peut provoquer des effets secondaires non négligeables comme la perte de vue ou d'audition, mais aussi des accidents cardiaques et vasculaires. Raison pour laquelle ce médicament doit être prescrit par un médecin.

L'AFSCA a donc décidé de retirer ces produits de la vente et de le rappeler auprès des consommateurs. L'AFSCA demande aux consommateurs de ne pas consommer ces compléments alimentaires et de bien vouloir prendre contact avec le point de vente (ou le responsable du site Internet) via lequel le produit a été acheté.

Vimax est produit au Canada. Toutes les dates de péremption et tous les lots sont concernés par le retrait du marché. Le Vimax, vendu en pots de 30 capsules, se décrit comme "un produit pour augmenter la taille du pénis et lutter contre les problèmes d'érection".

VigRX est produit aux Etats-Unis. Toutes les dates de péremption et tous les lots sont concernés par le retrait du marché. Le VigRX, vendu en boîtes de 60 capsules, se décrit comme "une solution naturelle qui promet d'augmenter la libido".