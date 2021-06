Un accident impliquant deux véhicules a fait deux blessés ce vendredi matin, sur la N5 à hauteur de Yves-Gomezée en direction de Charleroi, rapportent les secours de la zone Dinaphi. Deux personnes se trouvant dans le même véhicule ont été blessées et emmenées à l'hôpital. Il s'agit, selon nos confrères de la Nouvelle Gazette, d'une maman et d'un enfant. Leur véhicule aurait percuté une autre voiture stationnée le long de la chaussée et a effectué plusieurs tonneaux. Les secours se sont rendus sur place avec une autopompe, deux ambulances, un SMUR et une véhicule de balisage.