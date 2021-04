La série de vidéos Thomas et Sarah aiment l’alcool comptabilise 5500 vues en une semaine sur les réseaux sociaux. Dans ces vidéos, Thomas Di Felice, cuisiniste et électroménagiste, et Sarah Hanotiaux, négociante en boissons, réalisent des recettes de cocktails avec les boissons de Sarah et le matériel électroménager de Thomas. C’est le cas pour du Gin&Tonic avec des glaçons au concombre ou de la frozen margherita. Le duo d’indépendants complices met aussi à l’honneur les produits locaux comme ceux des Grandes Distilleries de Charleroi.

Les réseaux sociaux, permettent de donner un coup de pouce en période covid pour des PME. " Je suis actif sur le web et les réseaux sociaux depuis plusieurs années et ça m’a pas mal aidé en cette période liée au corona", explique Thomas Di Felice. " En m’associant avec Sarah, je partage ma visibilité ainsi que mon expérience. C’est un échange gagnant-gagnant pour toucher les publics de l’un et l’autre. Les vidéos fonctionnent d’ailleurs mieux sur les réseaux sociaux de Sarah que les miens".

"On avait envie de présenter de manière ludique d'une part des chouettes cocktails et un peu d'électroménagers. C’est improvisé, ça se voit. Le but est de proposer quelque chose de léger (à consommer avec sagesse), d’être présent et de se rappeler au bon souvenir des consommateurs en ces temps compliqués. Amuser et s’amuser aussi dans cette période et ce contexte parfois lourds", poursuit Sarah Hanotiaux.

Les vidéos sont accessibles sur les réseaux sociaux de chacun, dont sur le Facebook de Legrand : https://www.facebook.com/LegrandDrinks/videos

